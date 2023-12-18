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Пограничники не пустили в Украину поклонницу "русского мира" из Грузии

Понедельник 18 декабря 2023 18:19
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Пограничники не пустили в Украину поклонницу "русского мира" из Грузии Фото: пограничники не пустили в Украину поклонницу "русского мира" из Грузии (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники отказали во въезде гражданке Грузии. Причиной стало то, что женщина поддерживает российскую войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"Гражданке Грузии, оказавшейся сторонницей нынешней российской власти, пограничники в Одесской области отказали во въезде в Украину", - отмечают пограничники.

Фото: снимки с телефона гражданки Грузии, которую не пустили в Украину (t.me/DPSUkr)

Они уточняют, что, по словам иностранки, она ехала к своей двоюродной сестре. Но сотрудники ГПСУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что она поддерживает политику России.

В телефоне грузинки обнаружили материалы в поддержку российских вооруженных сил и дискредитацию украинских защитников.

Такая позиция привела к тому, что ей запретили посещать Украину.

Напомним, ранее пограничники поймали группу мужчин, которые пытались незаконно сбежать из Украины. Они сделали это при помощи дрона.

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