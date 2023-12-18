ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники не пустили в Україну прихильницю "русского міра" з Грузії

Понеділок 18 грудня 2023 18:19
UA EN RU
Прикордонники не пустили в Україну прихильницю "русского міра" з Грузії Фото: прикордонники не пустили в Україну шанувальницю "русского міра" з Грузії (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники відмовили у в'їзді громадянці Грузії. Причиною стало те, що жінка підтримує російську війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"Громадянці Грузії, яка виявилася прихильницею нинішньої російської влади, прикордонники в Одеській області відмовили у в'їзді в Україну", - зазначають прикордонники.

Фото: знімки з телефону громадянки Грузії, яку не пустили до України (t.me/DPSUkr)

Вони уточнюють, що, за словами іноземки, вона їхала до двоюрідної сестри. Але співробітники ДПСУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України з'ясували, що вона підтримує політику Росії.

У телефоні грузинки виявили матеріали на підтримку російських збройних сил та дискредитацію українських захисників.

Така позиція спричинила те, що їй заборонили відвідувати Україну.

Нагадаємо, раніше прикордонники впіймали групу чоловіків, які намагалися незаконно втекти з України. Вони зробили це за допомогою дрону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія ДПСУ Війна Росії проти України
NEWS
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ