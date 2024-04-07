В Харькове ужесточили графики отключения света. РФ ударила по энергообъекту в области

Энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго, Минэнерго, комментарий заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"Диспетчерский центр вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений", - отметили в "Укрэнерго".

Удар по энергообъекту

По данным энергетиков, ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковской области.

"Среди поврежденных гражданских объектов - объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением энергоснабжения", - добавили в компании.

Как добавили в Минэнерго, в Харьковской области утром применяются графики аварийных отключений, обесточено 410 тысяч абонентов. К тому же, из-за боевых действий повреждена воздушная линия, обесточены 534 абонента.

Ситуация одна из самых трудных

Как рассказал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник, ситуация в Харькове остается одной из самых тяжелых.

"Энергетики активно принимают меры по восстановлению и увеличению доступных мощностей как для города, так и для региона. Принимаются меры по восстановлению определенных элементов системы. К сожалению, сейчас все-таки применяются сетевые ограничения и графики почасовой подачи электроэнергии", - сказал Колесник.

Но, по его словам, враг не останавливается.

"Минувшей ночью у нас были новые обстрелы энергетики, "шахедные" обстрелы", - констатировал он.