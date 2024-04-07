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В Харькове ужесточили графики отключения света. РФ ударила по энергообъекту в области

Харьков, Воскресенье 07 апреля 2024 12:39
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В Харькове ужесточили графики отключения света. РФ ударила по энергообъекту в области Фото: в Харькове ужесточили графики отключения света 7 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго, Минэнерго, комментарий заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"Диспетчерский центр вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений", - отметили в "Укрэнерго".

Удар по энергообъекту

По данным энергетиков, ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковской области.

"Среди поврежденных гражданских объектов - объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением энергоснабжения", - добавили в компании.

Как добавили в Минэнерго, в Харьковской области утром применяются графики аварийных отключений, обесточено 410 тысяч абонентов. К тому же, из-за боевых действий повреждена воздушная линия, обесточены 534 абонента.

Ситуация одна из самых трудных

Как рассказал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник, ситуация в Харькове остается одной из самых тяжелых.

"Энергетики активно принимают меры по восстановлению и увеличению доступных мощностей как для города, так и для региона. Принимаются меры по восстановлению определенных элементов системы. К сожалению, сейчас все-таки применяются сетевые ограничения и графики почасовой подачи электроэнергии", - сказал Колесник.

Но, по его словам, враг не останавливается.

"Минувшей ночью у нас были новые обстрелы энергетики, "шахедные" обстрелы", - констатировал он.

Обстрелы Харькова и области

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.

Кроме того, российская армия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, Харьков остался без света. Враг нанес по городу больше 10 ударов. На следующий день, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что самая тяжелая ситуация остается в Харькове.

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