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В Харькове прогремели два взрыва. Город под обстрелом, есть раненые

Харьков, Воскресенье 07 апреля 2024 11:55
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В Харькове прогремели два взрыва. Город под обстрелом, есть раненые Фото: в Харькове гремят взрывы 7 апреля, город под обстрелом (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове прогремели два взрыва 7 апреля. Российские войска обстреливают город, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, карту тревог, Воздушные силы ВСУ.

"Город под обстрелом. Два взрыва", - написал Терехов.

По словам главы ОВА, оккупанты наносят удары по Харькову.

"Город Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - отметил Синегубов.

Есть раненые

Позже глава ОВА отметил, что оккупанты ударили по центру Харькова.

"Предварительно, есть раненые. Профильные службы выехали на места попадания", - добавил он.

По данным на 12:18 в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.

Четыре "прилета"

Как отметил Терехов, всего зафиксировано четыре прилета по городу. В частности, один пришелся в частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Воздушная тревога

В Харькове звучит воздушная тревога, начиная с 11:27. Также режим угрозы действует и в Донецкой области.

В Воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Обстрел Харькова

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области.

Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.

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