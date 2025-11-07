Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: как это было (фото)

Как пограничники поблагодарили Анджелину Джоли

Гражданам рассказали, что пограничники поблагодарили Анджелину Джоли - гуманитарного деятеля - за поддержку Украины.

"Звезда продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны", - подчеркнули в Государственной пограничной службе.

Представители ГПСУ поблагодарили звезду за поддержку (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Сообщается, что в знак благодарности представители 7 пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине Джоли:

набор национальной символики Украины;

коин Государственной пограничной службы Украины.

Публикация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Что известно о визите Джоли в Украину

5 ноября в сети появилась информация о том, что актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли неожиданно приехала в Украину.

Стало известно, что она прибыла в Херсон. Там она посетила местные медицинские учреждения, в частности роддом и детскую больницу.

Сообщалось также, что водителя актрисы задержали представители ТЦК и СП, из-за чего ей якобы пришлось вмешаться.

Позже Джоли высказалась о своем визите в Украину и напомнила, что во времена, когда правительства многих стран мира отворачиваются от защиты мирного населения, сила и поддержка украинцев вызывает уважение.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться", - подчеркнула она.

Актриса добавила, что "каждая ситуация имеет свою историю, но человеческий опыт похож: вынужденное переселение, потери и ежедневные усилия, чтобы сохранить достоинство".

"Дипломатия и защита гражданского населения не должны отходить на второй план в жестокой борьбе оружия и технологий", - считает посол доброй воли ООН.

Между тем издание Politico сообщило, будто Джоли пешком пересекла украинскую границу, не анонсировав при этом свой визит заранее.

Впоследствии в сети появились новые фото Джоли в Украине - под антидроновой сеткой в Херсоне и в Тернополе.