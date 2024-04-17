ВСУ восстановили позиции под Авдеевкой, оккупанты продвинулись на двух направлениях, - карты ISW

Украинские войска недавно восстановили некоторые позиции под Авдеевкой, однако россияне несколько продвинулись под временно оккупированным Донецком и в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

16 апреля российские войска продолжили наземные атаки к западу от Кременной, но подтвержденных изменений на линии Купянск-Сватово-Кременная нет.

Позиционные бои продолжаются:

к западу от Кременной вблизи Тернов и Торского;

юго-западнее Кременной возле Григоровки и в районе Серебрянского леса;

к югу от Кременной возле Белогоровки.

Российский милблогер утверждал, что россияне захватили украинскую укрепленную позицию к северу от Тернов и отбросили украинские силы примерно на 800 метров. ISW не наблюдал визуального подтверждения этой информации.

Операция №2 - Донецкая область

На Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 16 апреля продолжались позиционные бои, не приведшие к изменениям линии фронта.

Российские войска безуспешно атаковали к востоку от Северского вблизи Верхнекаменского и юго-восточнее Северского возле Выемки и Спорного.

Украинские силы продолжают удерживать некоторые позиции в самом западном Ивановском (юго-восточнее Часова Яра).

Российский милблогер утверждал, что оккупанты продолжают атаковать Часов Яр, но не вошли ни в микрорайон Канал в восточной части города, ни в сам город.

Позиционные бои продолжались также юго-восточнее Часова Яра в районе Нового микрорайона, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Украинские войска недавно восстановили некоторые позиции северо-западнее и западнее Авдеевки, хотя неясно, является ли продвижение результатом недавних успешных украинских контратак.

Видео с геолокацией, опубликованное 10 апреля, а затем геолокация 15 апреля показывает, что украинские силы действуют в центре Первомайского (юго-западнее Авдеевки), а видео с геолокацией, опубликованное 15 апреля, также указывает на то, что украинские силы отвоевали часть территории к северу от Бердичей (к северо-западу от Авдеевки).

Информация о продвижении оккупантов от российских источников не подтверждается.

Позиционные бои продолжались:

к северу от Авдеевки в районе Новокалинового и Степного;

северо-западнее Авдеевки близ Очеретино, Бердичей, Семеновки, Уманского;

юго-западнее Авдеевки возле Нетайлового и Первомайского.

Российские войска недавно продвинулись к западу и юго-западу от города Донецк.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Солодкого (юго-западнее Донецка) и в южную Красногоровку (к западу от Донецка) соответственно. Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, также показывают, что российские войска незначительно продвинулись в юго-западной Новомихайловке (юго-западнее Донецка).

Позиционные бои продолжались:

возле Красногоровки;

к западу от Донецка возле Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Победы и Водяного.

Российские силы 16 апреля атаковали несколько населенных пунктов у границы Донецкой и Запорожской областей, но продвижение не подтверждается.

Оккупанты наступали к югу от Великой Новоселки и Старомайорского и юго-западнее Великой Новоселки к северу от Приютного.

"Южная ось"

Российские войска недавно продвинулись в западной Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись в западном Работино.

Позиционные бои продолжались вблизи Белогорья (к северо-востоку от Работино), Работино и Вербового (восточнее Работино).

Продолжались позиционные бои под Крынками.

Российский милблогер 15 апреля заявил, что украинские войска расширили свой плацдарм в Крынках на 500 метров западнее после того, как неизвестное российское подразделение сдало свои позиции. Милблогер утверждал, что российские войска продвинулись в центре Крынок на ширину до 400 метров и глубину до 100 метров. Однако ISW не наблюдает визуального подтверждения этих заявленных достижений.

Ситуация на фронте