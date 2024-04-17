ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на фронте сегодня 17 апреля

Среда 17 апреля 2024 07:23
UA EN RU
Ситуация на фронте сегодня 17 апреля Фото: ситуация на фронте сегодня 17 апреля (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские военные отразили 20 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по району сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

От авиационных ударов пострадали:

  • Поповка, Воздвиженское Сумской области;
  • Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области;
  • Белогоровка Луганской области;
  • Терны, Заречное, Верхнекаменское, Часов Яр, Спорное, Новокалиново, Бердычи, Семеновка, Первомайское, Соловьево, Белая Гора, Новобахмутовка, Александрополь, Антоновка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области;
  • Малая Токмачка, Работино Запорожской области;
  • Берислав, Одрадокаменка, Казачье Херсонской области .

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Лиманском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердычи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 455 340 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Харьков Луганск Донецкая область Запорожская область Херсонская область Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
ВСУ восстановили позиции под Авдеевкой, оккупанты продвинулись на двух направлениях, - карты ISW
ВСУ восстановили позиции под Авдеевкой, оккупанты продвинулись на двух направлениях, - карты ISW
DAILY
Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок