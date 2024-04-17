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Более 700 оккупантов и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Среда 17 апреля 2024 07:46
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Более 700 оккупантов и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро среды, 17 апреля, составляют 710 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 456 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 автомобиля и 18 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 456 050 (+710) человек ликвидировано;
  • танков - 7193 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13827 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем - 11624 (+15) ед.;
  • РСЗО - 1046 ед.;
  • средства ПВО - 760 (+1) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9279 (+2) ед.;
  • крылатые ракеты - 2093 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15587 (+24) ед.;
  • специальная техника - 1910 (+2) ед.

Более 700 оккупантов и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно восстановили некоторые позиции под Авдеевкой

В Украине на фронте в течение суток произошло 68 боевых столкновений. Авиация ударила по двум пунктам управления противника.

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