Более 700 оккупантов и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 17 апреля, составляют 710 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 456 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 автомобиля и 18 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно восстановили некоторые позиции под Авдеевкой

В Украине на фронте в течение суток произошло 68 боевых столкновений. Авиация ударила по двум пунктам управления противника.

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