Пограничники атаковали блиндаж с россиянами в Донецкой области (видео)

Украинская аэроразведка обнаружила скопление российской пехоты и атаковала его из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"На Донецком направлении пограничная аэроразведка обнаружила скопления российской пехоты и их укрепление", - говорится в сообщении.
По словам пограничников, за дело взялись минометные расчеты.
"Несколько десятков осколочно-фугасных мин и врага уничтожены прямо в блиндаже", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов.
Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.
Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .