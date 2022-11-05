Прикордонники атакували бліндаж з росіянами у Донецькій області (відео)

Українська аеророзвідка виявила скупчення російської піхоти та атакувала його з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"На Донецькому напрямку прикордонна аеророзвідка виявила скупчення російської піхоти та їх укріплення", - йдеться у повідомленні.
За словами прикордонників, за справу взялися мінометні розрахунки.
"Кілька десятків осколково-фугасних мін і ворога знищено прямо у бліндажі", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що українські десантники знищили військову техніку окупантів.
Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.
Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.
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