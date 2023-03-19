По примеру Reaper. В сети появилось видео попытки Су-27 сбить украинский Bayraktar

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine Weapons Tracker в Twitter .

На видео видно, как российский истребитель безуспешно пытается сбить гораздо более легкий Bayraktar TB-2 над Черным морем у побережья Крыма, используя реактивную струю подобным образом, как и при столкновении с американским дроном MQ-9 Reaper.

При этом неизвестно, почему для уничтожения беспилотника не использовали ракеты "воздух-воздух", однако, вероятно, пилот не знал, что это за дрон и кто им управляет.

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, который вел разведку над Черным морем.

США удалили конфиденциальное программное обеспечение со сбитого дрона и заявили, что в нем нет ценной для России информации.

К тому же есть, в США показали видео атаки на беспилотник.

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