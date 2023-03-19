За прикладом Reaper. У мережі з'явилося відео спроби Су-27 збити український Bayraktar

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukraine Weapons Tracker у Twitter .

На відео видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивний струмінь у подібний спосіб, як і при зіткненні з американським дроном MQ-9 Reaper.

При цьому невідомо, чому для знищення безпілотника не використовували ракети "повітря-повітря", однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує.

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі Су-27 збили американський безпілотник MQ-9 Reaper, який вів розвідку над Чорним морем.

США видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого дрону і заявили, що у ньому немає цінної для Росії інформації.

До того є, у США показали відео атаки на безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.