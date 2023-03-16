В США показали видео атаки и удара по дрону MQ-9 Reaper российскими Су-27

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское командование США в YouTube.

Видео было снято с камеры на нижней части дрона. На нем показано, как российские истребители сбрасывают топливо, а затем атакуют американский беспилотник.

После атак российских Су-27 связь с дроном ненадолго была потеряна. Европейское командование США подтверждает, что на минуту беспилотник лишился связи, а публикованное видео было отредактировано.

Когда трансляция возобновилась, стало заметно, что одна из лопастей пропеллера MQ-9 Reaper повреждена после столкновения с Су-27.