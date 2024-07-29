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По примеру Польши. В Чехии рассматривают создание легиона добровольцев из украинцев

Чехия, Понедельник 29 июля 2024 22:20
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По примеру Польши. В Чехии рассматривают создание легиона добровольцев из украинцев Фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Чехии изучает опыт Польши по созданию легиона добровольцев из украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Чехии Яны Черноховой в эфире Interview ČT 24.

"Мы хотим продолжать подготовку украинских солдат, поэтому почему бы не охватить этим процессом, возможно уже чешских граждан, которые относят себя к украинской национальности, и сформировать какое-то подразделение", - сказала Чернохова.

Она подчеркнула, что, как и в Польше, зачисление солдат в такое подразделение в Чехии должно быть добровольным.

Украинский легион в Польше

Напомним, недавно Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности. В частности, она предполагает, что на территории Польши будет сформирован Украинский легион из украинцев, которые проживают в странах ЕС.

11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что желающих вступить в Украинский легион уже несколько тысяч человек.

При этом сообщалось, что Польша не будет искать украинцев для набора в Украинский легион. Такую процедуру реализуют посредством украинских консульств.

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