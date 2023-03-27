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Пример безответственной риторики. В Госдепе осудили заявления Путина о ядерном оружии

Фото: в Госдепе США сосуды намерения РФ переместить ядерное оружие в Беларусь
Автор: Антон Малиновский

В Государственном департаменте США осудили заявление российского диктатора Владимира Путина о возможном перемещении тактического ядерного оружия России на территорию Беларуси.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем такие заявления. Это последний пример безответственной ядерной риторики, которую мы видели со стороны России", - отметил он.

Пател отметил, что РФ - единственная страна, стремящаяся так подорвать стратегическую стабильность в Европе и наносить такой вред контролю над вооружениями.

"Решение Москвы привело к прекращению действия Договора РСМД в 2019 году, а недавно Россия заявила о приостановлении участия в Договоре СНВ-ІІІ", – добавил он.

В этой связи представитель Госдепа напомнил заявление лидеров стран-членов G7 о том, что любое использование химического, биологического или ядерного оружия в войне, развязанной Путиным в Украине, "будет иметь серьезные последствия".

Напомним, Путин заявил о своем намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В ЕС заявили, чтоперемещение тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Однако в Совбезе США пока не заметили признаков какого-либо перемещения ядерного оружия.

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Ядерное оружиеГосударственный департамент США