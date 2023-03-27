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Приклад безвідповідальної риторики. В Держдепі засудили заяви Путіна про ядерну зброю

Фото: в Держдепі США засудини наміри РФ перемістити ядерну зброю в Білорусь
Автор: Антон Малиновський

В Державному департаменті США засудили заяву російського диктатора Володимира Путіна про можливе переміщення тактичної ядерної зброї Росії на територію Білорусі.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо такі заяви. Це - останній приклад безвідповідальної ядерної риторики, яку ми бачили з боку Росії", - зауважив він.

Пател зазначив, що РФ - єдина країна, яка прагне так підірвати стратегічну стабільність в Європі та завдає такої шкоди контролю над озброєннями.

"Рішення Москви призвело до припинення дії Договору РСМД у 2019 році, а недавно Росія заявила про призупинення участі у Договорі СНО-ІІІ", - додав він.

У цьому зв’язку представник Держдепу нагадав заяву лідерів країн-членів G7 про те, що будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї у війні, розв’язаній Путіним в Україні, "матиме серйозні наслідки".

Нагадаємо, Путін заявив про свій намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

В ЄС заявили, що переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Однак в Радбезі США поки що не помітили ознак будь-якого переміщення ядерної зброї.

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Ядерна зброяДержавний департамент США