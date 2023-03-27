Приклад безвідповідальної риторики. В Держдепі засудили заяви Путіна про ядерну зброю

В Державному департаменті США засудили заяву російського диктатора Володимира Путіна про можливе переміщення тактичної ядерної зброї Росії на територію Білорусі.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Ми засуджуємо такі заяви. Це - останній приклад безвідповідальної ядерної риторики, яку ми бачили з боку Росії", - зауважив він.
Пател зазначив, що РФ - єдина країна, яка прагне так підірвати стратегічну стабільність в Європі та завдає такої шкоди контролю над озброєннями.
"Рішення Москви призвело до припинення дії Договору РСМД у 2019 році, а недавно Росія заявила про призупинення участі у Договорі СНО-ІІІ", - додав він.
У цьому зв’язку представник Держдепу нагадав заяву лідерів країн-членів G7 про те, що будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї у війні, розв’язаній Путіним в Україні, "матиме серйозні наслідки".
Нагадаємо, Путін заявив про свій намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.
В ЄС заявили, що переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
Однак в Радбезі США поки що не помітили ознак будь-якого переміщення ядерної зброї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.