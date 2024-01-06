На Прикарпатье чиновник незаконно передал земли возле "Буковеля" и получил подозрение

Чиновник Госгеокадастра в Ивано-Франковской области незаконно передал в пользование земли вблизи горнолыжного комплекса "Буковель". Ему вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, не имея на это полномочий, подписал и издал незаконный приказ. В результате из земель лесохозяйственного назначения, которые находились в постоянном пользовании Надворнянского лесного хозяйства, изъяты земельные участки неподалеку от "Буковеля". В дальнейшем эти земли стоимостью 17 млн гривен было передано в частную собственность. Чиновнику объявили подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Фото: чиновник незаконно передал земли возле "Буковеля" (gp.gov.ua)