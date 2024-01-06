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На Прикарпатье чиновник незаконно передал земли возле "Буковеля" и получил подозрение

Ивано-Франковск, Суббота 06 января 2024 12:23
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На Прикарпатье чиновник незаконно передал земли возле "Буковеля" и получил подозрение Фото: чиновник незаконно передал земли возле "Буковеля" (gp.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновник Госгеокадастра в Ивано-Франковской области незаконно передал в пользование земли вблизи горнолыжного комплекса "Буковель". Ему вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, не имея на это полномочий, подписал и издал незаконный приказ. В результате из земель лесохозяйственного назначения, которые находились в постоянном пользовании Надворнянского лесного хозяйства, изъяты земельные участки неподалеку от "Буковеля".

В дальнейшем эти земли стоимостью 17 млн гривен было передано в частную собственность.

Чиновнику объявили подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Фото: чиновник незаконно передал земли возле "Буковеля" (gp.gov.ua)

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение гражданину, который, выдавая себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы Украины, пытался выманить у бизнесмена 100 тысяч долларов. По данным источников РБК-Украина, подозрение получил экс-разведчик Роман Червинский.

Также СБУ сообщила о подозрении алкогольному магнату Евгению Черняку. Он подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Ивано-Франковская область Буковель мошенническая схема Офис Генпрокурора
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