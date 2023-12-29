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Алкогольному магнату Черняку объявили подозрение в финансировании агрессии РФ

Пятница 29 декабря 2023 20:28
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Алкогольному магнату Черняку объявили подозрение в финансировании агрессии РФ Фото: Евгений Черняк (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Украинскому бизнесмену Евгению Черняку объявлено о подозрении финансировании вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как выяснили следователи, несмотря на вторжение РФ в Украину, компании Черняка продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

В частности, в течение 2022 года подчиненные ему предприятия только в виде уплаты налогов и сборов перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Также задокументировано, что предприятия Черняка, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

Алкогольному магнату Черняку объявили подозрение в финансировании агрессии РФ

В помещениях холдинга в Украине были обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу России.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.

Фото: Алкогольному магнату Черняку объявили подозрение в финансировании агрессии РФ (t.me/SBUkr)

Евгений Черняк

Евгений Черняк является одним из самых богатых бизнесменов Украины, также он популярный блоггер. Его алкогольный холдинг Global Spirits – самый большой в Восточной Европе. Холдингу принадлежат водочный завод "Хортица", Одесский коньячный завод. Global Spirits владеет брендами "Хортица", "Мороша", Blagoff и другими.

Напомним, 3 июля российский Следственный комитет объявил о начале уголовного производства по холдингу Global Spirits и его бенефициара - украинского бизнесмена Евгения Черняка. Также Следом РФ объявил бизнесмена в розыск.

Сам Черняк заявлял, что 24 февраля 2022 г. "Global Spirits" отозвала лицензию на производство брендов в РФ. По его словам, это единственно возможная процедура, по которой действие лицензии можно прекратить ранее установленного срока.

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Служба безопасности Украины
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