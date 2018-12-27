На Прикарпатті розкрили схему розкрадання скрапленого газу

Фото: місце події (gp.gov.ua)

Співробітники держпідприємства отримували скраплений газ за пільговими цінами і реалізовували за ринковими

В Івано-Франківській області викрили злочинну схему розкрадання скрапленого газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що співробітники державного підприємства отримували за пільговими цінами скраплений газ та реалізовували його за ринковими цінами через мережі газових АЗС. Щоб отримати надмірну кількість газу для продажу, чиновники формували заявки про "завищених" потреби скрапленого газу для населення.

"26 грудня були проведені санкціоновані обшуки на території Івано-Франківської, Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Заходи здійснювалися за місцем розташування підприємства, у приміщеннях фігурантів справи і за місцем незаконного зберігання і реалізації зрідженого газу", - повідомляють в прокуратурі.

В результаті проведення процесуальних заходів правоохоронці вилучили 500 тисяч доларів, 22 тис. євро, 240 тис. гривень, золоті злитки на суму понад 8 млн. гривень, понад 300 кубічних метрів зрідженого газу. Також вилучено пістолет та набої до нього, "чорнові" запису та іншу документацію.

Крім того, як повідомляється, встановлені шляхи легалізації зароблених грошей. Учасники злочинної схеми купували рухоме і нерухоме майно. Мова йде про земельні ділянки, приватних будинках і автомобілях.

В даний час керівник підприємства, який організував злочинну схему, затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше поліція встановила схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" та шляхи виведення її активів.

Також правоохоронці викрили злочинну схему посадових осіб авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", які заволоділи грошовими коштами аеропорту "Бориспіль" у розмірі понад 10 млн гривень.