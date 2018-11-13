Полиция установила схему хищения средств ГСК "Черноморское морское пароходство"

Фото: обыски (npu.gov.ua)

В результате действий должностных лиц компании Украине нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов

Национальная полиция установила схему хищения средств Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" и пути вывода ее активов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители 12 ноября провели 17 санкционированных обысков на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования.

Установлено, что на момент основания совместного предприятия "Лотос" украинская сторона обладала большей частью уставного капитала. Учредителями предприятия были с украинской стороны - ГСК, с вьетнамской стороны - Vietrans и VOSA. К 2010 году украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь со своими иностранными партнерами и с украинскими представителями.

Во время следствия правоохранители установили каким образом были выведены активы СП "Лотос". Так, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создания коммерческой структуры, в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП.

Также предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать прибыль. Кроме того, должностные лица ГСК и Vietrans и VOSA с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд офшорных компаний.

В 2007 году было создано акционерное общество "Лотос Марин J.S.C.". В пользу общества было отчуждено большую часть имущества по ценам, в пять раз меньше рыночных, а именно спецоборудования и складская площадка. Если на момент создания новой коммерческой структуры СП Лотос принадлежало 49% акций, остальные резидентам страны - гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию СП "Лотос" принадлежит лишь 5% доли в уставном капитале акционерного общества. По состоянию на 2018 год государственной судоходной компании принадлежит только 37,93% в уставном капитале СП "Лотос", также компания находится в стадии санации, процедуры банкротства.

По предварительным данным в результате противоправных действий должностных лиц компании "Черноморское морское пароходство" и Vietrans интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов.

Напомним, правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн гривен.