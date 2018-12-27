На Прикарпатье раскрыли схему хищения сжиженного газа

Фото: место происшествия (gp.gov.ua)

Сотрудники госпредприятия получали сжиженный газ по льготным ценам и реализовывали по рыночным

В Ивано-Франковской области разоблачили преступную схему хищения сжиженного газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что сотрудники государственного предприятия получали по льготным ценам сжиженный газ и реализовывали его по рыночным ценам через сети газовых АЗС. Чтобы получить избыточное количество газа для продажи, чиновники формировали заявки о "завышенных" потребностях сжиженного газа для населения.

"26 декабря были проведены санкционированные обыски на территории Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей. Мероприятия осуществлялись по месту расположения предприятия, в помещениях фигурантов дела и по месту незаконного хранения и реализации сжиженного газа", - сообщают в прокуратуре.

В результате проведения процессуальных мероприятий правоохранители изъяли 500 тысяч долларов, 22 тыс. евро, 240 тыс. гривен, золотые слитки на сумму более 8 млн. гривен, более 300 кубических метров сжиженного газа. Также изъяты пистолет и боеприпасы к нему, "черновые" записи и другую документацию.

Кроме того, как сообщается, установлены пути легализации заработанных денег. Участники преступной схемы покупали движимое и недвижимое имущество. Речь идет о земельных участках, частных домах и автомобилях.

В настоящее время руководитель предприятия, который организовал преступную схему, задержан. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее полиция установила схему хищения средств Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" и пути вывода ее активов.

Также правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн гривен.