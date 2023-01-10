Пригожин использует сообщения о штурме Соледара, чтобы укрепить репутацию "Вагнера", - ISW

Финансист "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию наемников как эффективной боевой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В "ЧВК Вагнера" утверждают, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара. Многие российские источники рассматривают эти "успехи" как признаки того, что наемники могут вскоре окружить Бахмут.
На кадрах боя, широко распространенном в социальных сетях 9 января, видно, как "вагнеровцы" ведут ожесточенный бой из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара.
Пригожин подчеркнул 9 января, что "исключительно" подразделения "ЧВК Вагнера" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время наемники ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".
Напомним, российские войска приступили к мощному штурму Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.
Также мы писали, что в воскресенье, 8 января, генерал Александр Сырский посетил территории Бахмутского и Соледарского направлений для укрепления обороны украинских позиций.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что основное усилие россиян - отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар - Славянск.
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