Пригожин использует сообщения о штурме Соледара, чтобы укрепить репутацию "Вагнера", - ISW

В "ЧВК Вагнера" утверждают, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара. Многие российские источники рассматривают эти "успехи" как признаки того, что наемники могут вскоре окружить Бахмут.

На кадрах боя, широко распространенном в социальных сетях 9 января, видно, как "вагнеровцы" ведут ожесточенный бой из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара.

Пригожин подчеркнул 9 января, что "исключительно" подразделения "ЧВК Вагнера" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время наемники ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".

Ключевые выводы ISW

Президент России Владимир Путин продолжает открывать двери для дальнейшей институционализации коррупции в России посредством внутренних законодательных манипуляций.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вероятно, оценил готовность российского информационного пространства к цензуре.

Российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная.

Украинские партизаны могут атаковать важные российские наземные линии связи в тыловых районах Луганской области.

Российские войска провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и закрепились в районах Соледара и Бахмута.

Российские войска продолжали укреплять позиции на восточном (левобережье) Херсонской области.

Российские силы продолжали строительство оборонительных укреплений и транспортировку военной техники в Запорожской области на фоне опасений по поводу возможного контрнаступления украинских войск в этом районе.

Российские и украинские источники указали, что вторая волна мобилизации может быть неизбежной.

Напомним, российские войска приступили к мощному штурму Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.

Также мы писали, что в воскресенье, 8 января, генерал Александр Сырский посетил территории Бахмутского и Соледарского направлений для укрепления обороны украинских позиций.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что основное усилие россиян - отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар - Славянск.

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