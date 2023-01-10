Пригожин використовує повідомлення про штурм Соледара, щоб зміцнити репутацію "Вагнера", - ISW

Фінансист "ПВК Вагнера" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
У "ПВК Вагнера" стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. Багато російських джерел розглядають ці "успіхи" як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.
На кадрах бою, поширеному в соціальних мережах 9 січня, видно, як "вагнерівці" ведуть запеклий бій зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара.
Пригожин наголосив 9 січня, що "виключно" підрозділи "ПВК Вагнера" займають позиції в Соледарі, і зазначив, що наразі найманці ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації".
Нагадаємо, російські війська розпочали потужний штурм Соледара після того, як їм не вдалося окупувати місто.
Також ми писали, що у неділю, 8 січня, генерал Олександр Сирський відвідав території Бахмутського та Соледарського напрямків для зміцнення оборони українських позицій.
Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що основне зусилля росіян – відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар – Слов'янськ.
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