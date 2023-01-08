Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали

Сегодня, 8 января, генерал Александр Сырский посетил территории Бахмутского и Соледарского направлений для укрепления обороны украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня командующий направлением генерал Сырский объехал войска, обороняющие подступы к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что на местах генерал организовал необходимые шаги для укрепления нашей обороны, в частности, перебрасывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам.

"Нужно понимать, что все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны и от устойчивости и эффективности действия в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте в целом", - добавил он.