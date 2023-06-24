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В Москве и области объявили контртеррористическую операцию из-за бунта Пригожина

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Москва, Суббота 24 июня 2023 09:36
В Москве и области объявили контртеррористическую операцию из-за бунта Пригожина Фото: в Москве объявили контртеррористическую операцию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции из-за бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"В целях прекращения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", - пишут российские СМИ.

Также такой режим был введен в Воронежской области России.

Минобороны РФ обратилось к "вагнеровцам"

Тем временем Министерство обороны РФ обратилось к боевикам ЧВК "Вагнера". У Шойгу говорят, что наемников обманом втянули в "преступную авантюру" Пригожина, а многие "вагнеровцы" якобы уже вернулись в пункты дислокации.

"Просим проявить благоразумие и поскорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - говорится в сообщении.

В Москве паника

Российские СМИ и паблики сообщают, что на въезде в Москву установили блокпосты, также в российскую столицу стянули силовиков и гвардейцев. Кроме того, на подъездах к Москве заметили военную технику.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин объявил демарш против российского военного руководства. Его войска зашли в Ростов-на-Дону и захватили здание Южного округа РФ.

Сам Пригожин заявил, что провел переговоры с замминистра обороны, и объявил, что "идет на Москву" якобы разбираться с беззаконием.

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Москва Российская Федерация Евгений Пригожин
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