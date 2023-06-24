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"Вагнеровцы" заняли село в Липецкой области РФ, - СМИ

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Суббота 24 июня 2023 16:36
"Вагнеровцы" заняли село в Липецкой области РФ, - СМИ Фото: "Вагнеровцы" заняли село в Липецкой области РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Наемники ЧВК "Вагнера", предположительно заняли еще один населенный пункт в РФ. В частности, село Красное в Липецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 7х7.

Издание сообщает, что житель села снял на видео военную технику и нескольких вооруженных людей. Видео было снято сегодня около 12:30.

По его словам, далее часть людей в военной форме поехала в сторону Москвы, часть якобы заняла разные точки в Красном.

Переворот в РФ

Конфликт между ЧВК "Вагнера" и Министерством обороны России достиг своего пика. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока известно о том, что наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и глава Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

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