"Ничего не происходит"? У Пригожина и Шойгу снова возник конфликт: все подробности

Между одиозным владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу снова разразился скандал. Пригожин обвинил главу Минобороны РФ в ударе по позициям "вагнеровцев" в тылу и объявил свой "поход справедливости".

Что произошло

Сегодня вечером российские паблики начали сообщать о якобы приезде Шойгу в Ростов вместе с силовиками для подготовки мер по поводу ЧВК "Вагнера". Роспаблики писали, что "вагнеровцев", отказавшихся подписывать контракты с Минобороны РФ, будут задерживать, а тех, кто будет сопротивляться, - будут ликвидировать.

Позже вечером связанные с ЧВК "Вагнера" паблики заявили о якобы ударе российских войск по тыловым позициям "вагнеровцев", а также опубликовали видео якобы его последствий.

Как отреагировал Пригожин

После удара пресс-служба Пригожина выложила в своем Telegram-канале записи комментариев владельца ЧВК. Пригожин обвинил Шойгу в ударе по "вагнеровцам" и заявил о большом количестве погибших и раненых.

"Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям... Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено... Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране происходит беззаконие ", - говорил он в изложенных в сеть аудиозаписях.

В то же время Пригожин подчеркнул, что его действия не являются военным переворотом, назвав это "маршем справедливости. Владелец ЧВК также добавил, что Шойгу якобы скрылся из Ростова, испугавшись мести за удар.

Что говорят у Шойгу

Министерство обороны РФ выступило с заявлением в ответ на обвинения Шойгу, отметив, что все его слова являются "информационной провокацией" и не соответствуют действительности. Отрицали в ведомстве Шойгу и правдивость видео с якобы последствиями удара.

Кремль проинформирован о конфликте

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский диктатор Владимир Путин уже был проинформирован о ситуации, которая разворачивается вокруг Пригожина. Он отметил, что сейчас предпринимают "все необходимые шаги".

Между тем Федеральная служба безопасности РФ возбудила против Пригожина уголовное дело по факту "призыва к вооруженному восстанию". А Национальный антитеррористический комитет РФ потребовал, чтобы Пригожин "немедленно прекратил противоправные действия".

В то же время российское СМИ "Важные истории" со ссылкой на источник в Кремле пишет, что у администрации Путина паника из-за выходки Пригожина и там не исключают гражданской войны. Кремль якобы еще неделю назад узнал, что владелец ЧВК может "что-то готовить".

В Ростовской области объявили план "Крепость"

Российский Telegram-канал "Baza" сообщает, что в Ростовской области РФ в ряде отделений полиции объявили план "Крепость".

Этот план предусматривает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

Тем временем на улицах Ростова заметили бронетехнику.

В РФ резко упали акции компаний

Акции российских компаний резко обвалились на фоне скандала между Пригожиным и Шойгу.

Силовиков в Москве подняли по тревоге

Русская служба BBC со ссылкой на источники в спецслужбах РФ сообщила, что силовиков в Москве подняли по тревоге, а на трассе Москва-Воронеж-Ростов ФСБ вместе с СОБРом выставляют блокпосты.

По данным СМИ, тем, кто дежурит на блокпостах, дали приказ открывать огонь, если будет угроза.

Как реагируют в Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на ситуацию в России, заявив, что произошло то, о чем украинская разведка говорила долгое время.

"Рашисты начали грызть друг друга за власть и деньги. Пригожин угрожает "идти походом" на Москву. Шойгу, по его словам, сбежал из Ростова, чтобы не стать жертвой в расправе... А теперь слово за нашими подготовленными штурмовыми бригадами, которые на плечах захватчиков освободят Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой и славной нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале.

На события в РФ отреагировал и Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины. Там напомнили, что в высших эшелонах власти РФ постоянно росло напряжение, а санкции и провалы на фронте лишь усилили эти процессы.

"И вот мы имеем: амбициозного, рассерженного, популярного в народе и военной среде патриота, обладающего собственной частной армией; деморализованное затянутой кровавой войной население и невнятную политическую власть. Готовимся!", - написал РДК в своем Telegram-канале.

Почему Пригожин скандалит с Шойгу

Конфликт между российскими "полководцами" Пригожиным и Шойгу тянется давно, но усиливаться он начал во время боев за Бахмут, где "вагнеровцев" использовали как главную ударную силу и фактически "пушечное мясо".

Пригожин неоднократно обвинял Минобороны и Генштаб РФ в бездействии и отказе предоставлять достаточное количество снарядов и боеприпасов "вагнеровцам". Также Пригожин заявлял, что при выходе ЧВК "Вагнера" из Бахмута их подразделения едва не попали в засаду армии РФ.

Новый виток скандала начался после того, как Минобороны РФ решило забрать у своего подчинения всех "добровольцев", приказав всем бойцам российских ЧВК подписать контракт с ведомством Шойгу. Пригожин публично отказался это делать.