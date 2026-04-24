ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В прифронтовой Камышевахе закрывается отделение "Новой почты"

11:27 24.04.2026 Пт
2 мин
Новое отделение планируют открыть в соседнем населенном пункте
aimg Татьяна Веремеева
Фото: "Новая почта" закрывает отделение в Камышевахе (Виталий Носач, РБК-Украина)

В прифронтовом поселке Камышеваха в Запорожской области "Новая почта" закрывает отделение. Оно почти два года оставалось важным логистическим пунктом для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Читайте также: "Посылка уничтожена": в НП рассказали, как и кому возвращают деньги после российских атак

По данным "Новой почты", решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Постоянные обстрелы, атаки FPV-дронов, близость к линии фронта создают ежедневный риск как для работников, так и для клиентов.

Какую роль играло отделение

Отделение было ключевым для общества, отмечают в компании. Ежедневно его посещали около 100 человек. Здесь получали лекарства, продукты и гуманитарную помощь.

Только за март через него прошло около 10 тысяч посылок.

Отделение открыли партнеры компании - отец и сын Николай и Кирилл Грабки. Вместе с ними работала команда из семи сотрудников - все местные жители, в том числе из населенных пунктов, разрушенных российскими обстрелами.

Что будет дальше

Несмотря на закрытие, Николай и Кирилл Грабки планируют открыть новое отделение в одном из соседних населенных пунктов вместе с той же командой.

В компании также отметили, что вернутся в Камышеваху, как только это станет безопасно возможным.

Удары по "Новой почте"

"Новая почта" систематически подвергается ударам со стороны российских войск, в частности по сортировочным терминалам, что приводит к разрушениям, потере посылок и гибели работников.

В ночь на 9 апреля было уничтожено отделение "Новой почты" в Новониколаевке в Запорожской области. Люди не пострадали, но сгорели более 150 посылок, клиентам пообещали компенсации, а вместо разрушенного отделения планируют установить мобильное.

1 апреля в результате атаки был уничтожен терминал "Новой почты" в Луцке, где вспыхнул масштабный пожар. 17 марта российские войска ударили вблизи терминала в Запорожье - тогда пострадали люди.

В январе 2026 года ракетный удар по терминалу в пригороде Харькова привел к гибели четырех гражданских - двух работников компании и двух водителей-партнеров.

Ранее, в декабре 2025 года, во время ночной атаки на Одессу обломки дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала. Убытки тогда оценили в 2,3 млн гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским