В прифронтовой Камышевахе закрывается отделение "Новой почты"

В прифронтовом поселке Камышеваха в Запорожской области "Новая почта" закрывает отделение. Оно почти два года оставалось важным логистическим пунктом для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

По данным "Новой почты", решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Постоянные обстрелы, атаки FPV-дронов, близость к линии фронта создают ежедневный риск как для работников, так и для клиентов.

Какую роль играло отделение

Отделение было ключевым для общества, отмечают в компании. Ежедневно его посещали около 100 человек. Здесь получали лекарства, продукты и гуманитарную помощь.

Только за март через него прошло около 10 тысяч посылок.

Отделение открыли партнеры компании - отец и сын Николай и Кирилл Грабки. Вместе с ними работала команда из семи сотрудников - все местные жители, в том числе из населенных пунктов, разрушенных российскими обстрелами.

Что будет дальше

Несмотря на закрытие, Николай и Кирилл Грабки планируют открыть новое отделение в одном из соседних населенных пунктов вместе с той же командой.

В компании также отметили, что вернутся в Камышеваху, как только это станет безопасно возможным.

Удары по "Новой почте"

"Новая почта" систематически подвергается ударам со стороны российских войск, в частности по сортировочным терминалам, что приводит к разрушениям, потере посылок и гибели работников.

В ночь на 9 апреля было уничтожено отделение "Новой почты" в Новониколаевке в Запорожской области. Люди не пострадали, но сгорели более 150 посылок, клиентам пообещали компенсации, а вместо разрушенного отделения планируют установить мобильное.

1 апреля в результате атаки был уничтожен терминал "Новой почты" в Луцке, где вспыхнул масштабный пожар. 17 марта российские войска ударили вблизи терминала в Запорожье - тогда пострадали люди.