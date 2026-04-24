У прифронтовій Комишувасі закривається відділення "Нової пошти"

11:27 24.04.2026 Пт
Нове відділення планують відкрити у сусідньому населеному пункті
У прифронтовій Комишувасі закривається відділення "Нової пошти"

У прифронтовому селищі Комишуваха у Запорізькій області "Нова пошта" закриває відділення. Воно майже два роки залишалося важливим логістичним пунктом для місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Читайте також: "Посилка знищена": у НП розповіли, як і кому повертають гроші після російських атак

За даними "Нової пошти", рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації. Постійні обстріли, атаки FPV-дронів, близькість до лінії фронту створюють щоденний ризик як для працівників, так і для клієнтів.

Яку роль відігравало відділення

Відділення було ключовим для громади, зазначають в компанії. Щодня його відвідували близько 100 людей. Тут отримували ліки, продукти та гуманітарну допомогу.

Лише за березень через нього пройшло близько 10 тисяч посилок.

Відділення відкрили партнери компанії - батько і син Микола та Кіріл Грабки. Разом із ними працювала команда з семи співробітників - усі місцеві жителі, зокрема й із населених пунктів, зруйнованих російськими обстрілами.

Що буде далі

Попри закриття, Микола та Кіріл Грабки планують відкрити нове відділення в одному із сусідніх населених пунктів разом із тією ж командою.

У компанії також наголосили, що повернуться до Комишувахи, щойно це стане безпечно можливим.

Удари по "Новій пошті"

"Нова пошта" систематично зазнає ударів з боку російських військ, зокрема по сортувальних терміналах, що призводить до руйнувань, втрати посилок і загибелі працівників.

У ніч на 9 квітня було знищено відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці у Запорізькій області. Люди не постраждали, але згоріли понад 150 посилок, клієнтам пообіцяли компенсації, а замість зруйнованого відділення планують встановити мобільне.

1 квітня внаслідок атаки було знищено термінал "Нової пошти" у Луцьку, де спалахнула масштабна пожежа. 17 березня російські війська вдарили поблизу терміналу в Запоріжжі - тоді постраждали люди.

У січні 2026 року ракетний удар по терміналу в передмісті Харкова призвів до загибелі чотирьох цивільних - двох працівників компанії та двох водіїв-партнерів.

Раніше, у грудні 2025 року, під час нічної атаки на Одесу уламки дрона впали на територію автодвору сортувального термінала. Збитки тоді оцінили у 2,3 млн гривень.

