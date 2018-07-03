Причиною аудиту АМКУ стало блокування закупівель при ремонті доріг і тендерів ДФС, - джерела

Раніше Гройсман висловив невдоволення тим, що АМКУ блокує важливі закупівлі і пригрозив відомству аудитом

Причиною аудиту Антимонопольного комітету України (АМКУ) стало блокування закупівель при ремонті доріг і тендерів Державної фіскальної служби (ДФС). Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна за закупівлі: що стоїть за конфліктом Володимира Гройсмана з Антимонопольним комітетом".

Зокрема, зазначається, що 2 липня 2018 року АМКУ розблокував тендер Державної фіскальної служби по закупівлі скануючих систем для митниці загальною вартістю 1,3 млрд гривень. Колегія АМКУ допустила до участі в тендері всіх постачальників, відібраних ДФС на конкурс у системі ProZorro.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив невдоволення тим, що АМКУ блокує важливі закупівлі, і пригрозив відомству аудитом.

При цьому, як пише РБК-Україна, незважаючи на рішення питання з тендером ДФС, Держаудитслужба все одно проведе фінансову перевірку АМКУ.

Згідно з даними джерел видання, ще однією причиною обурення Гройсмана роботою відомства, став розгляд АМКУ скарг учасників торгів щодо ремонту доріг. Як зазначив співрозмовник РБК-Україна, це призводить до зриву кулуарних домовленостей "про те, хто, де і які дороги ремонтує".

"Спусковим гачком", через який на АМКУ обрушилася критика Гройсмана, стало звернення народного депутата Юрія Солов'я (БПП). Так, на початку червня у Верховній раді в ході "Години питань до уряду" він заявив, що до нього масово звертаються замовники, "які стверджують, що не вони, а саме Антимонопольний комітет визначає, хто буде переможцем, кого допускати чи кого відхиляти з торгів".

Тоді ж Соловей попросив прем'єра невідкладно дати доручення Держаудитслужбі провести ретельний аналіз роботи державних уповноважених АМКУ у сфері тендерних закупівель. У свою чергу прем'єр-міністр пообіцяв дати доручення провести перевірку Дежаудитслужби.

Гройсман заявив, що "все більше і більше дії Кабінету міністрів і прем'єр-міністра до таких речей будуть жорсткими".

"Набридло. Набридло, розумієте? Ми намагаємося тут з ранку до вечора вибудовувати нормальні умови для ведення бізнесу в країні. Тут один або інший чиновник намагається це все нам зруйнувати", - сказав прем'єр.

Як стало відомо РБК-Україна від високопоставленого чиновника, невдоволення Солов'я було викликане нещодавнім оскарженням тендеру по ремонту дороги в Чернівецькій області. На початку квітня Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області оголосила тендер на поточний середній ремонт невеликої ділянки дороги "Криворівня - Усть-Путыла - Старі Кути - Выжныця - Сторожинець - Чернівці". Замовник планував витратити на ремонт близько 24 млн гривень.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, 13 червня 2018 року з посиланням на протокольне рішення, Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторської службі провести аудит Антимонопольного комітету.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко тоді заявив, що уряд отримує багато скарг від центральних органів і органів місцевого самоврядування про факти зупинення, скасування або оскарження процедур державних закупівель. За його словами, це призводить до неефективного використання держкоштів.

Зокрема, за словами Саєнка, Держаудитслужба разом з іншими зацікавленими органами проведе комплексну перевірку таких фактів.

"Ми запитаємо всю необхідну інформацію в міністерствах, центральних органах, органах місцевого самоврядування і зробимо детальний її аналіз, після чого оголосимо на уряді результати такої перевірки", - говорив міністр.