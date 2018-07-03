Причиной аудита АМКУ стало блокирование закупок при ремонте дорог и тендеров ГФС, - источники

Ранее Гройсман выразил недовольство тем, что АМКУ блокирует важные закупки и пригрозил ведомству аудитом

Причиной аудита Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) стало блокирование закупок при ремонте дорог и тендеров Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война за закупки: что стоит за конфликтом Владимира Гройсмана с Антимонопольным комитетом".

В частности, отмечается, что 2 июля 2018 года АМКУ разблокировал тендер Государственной фискальной службы по закупке сканирующих систем для таможни общей стоимостью 1,3 млрд гривен. Коллегия АМКУ допустила к участию в тендере всех поставщиков, отобранных ГФС на конкурс в системе ProZorro.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выразил недовольство тем, что АМКУ блокирует важные закупки, и пригрозил ведомству аудитом.

При этом, как пишет РБК-Украина, несмотря на решение вопроса с тендером ГФС, Госаудитслужба все равно проведет финансовую проверку АМКУ.

Согласно данным источников издания, еще одной причиной возмущения Гройсмана работой ведомства, стало рассмотрение АМКУ жалоб участников торгов по ремонту дорог. Как отметил собеседник РБК-Украина, это приводит к срыву кулуарных договоренностей "о том, кто, где и какие дороги ремонтирует".

"Спусковым крючком", из-за которого на АМКУ обрушилась критика Гройсмана, стало обращение народного депутата Юрия Соловья (БПП). Так, в начале июня в Верховной раде в ходе "Часа вопросов к правительству" он заявил, что к нему массово обращаются заказчики, "которые утверждают, что не они, а именно Антимонопольный комитет определяет, кто будет победителем, кого допускать или кого отклонять с торгов".

Тогда же Соловей попросил премьера безотлагательно дать поручение Госаудитслужбе провести тщательный анализ работы государственных уполномоченных АМКУ в сфере тендерных закупок. В свою очередь премьер-министр пообещал дать поручение Госаудитслужбе провести проверку.

Гройсман заявил, что "все больше и больше действия Кабинета министров и премьер-министра к таким вещам будут жесткими".

"Надоело. Надоело, понимаете? Мы стараемся здесь с утра до вечера выстраивать нормальные условия для ведения бизнеса в стране. Здесь один или другой чиновник пытается это все нам разрушить", - сказал премьер.

Как стало известно РБК-Украина от высокопоставленного чиновника, недовольство Соловья было вызвано недавним обжалованием тендера по ремонту дороги в Черновицкой области. В начале апреля Служба автомобильных дорог в Черновицкой области объявила тендер на текущий средний ремонт небольшого участка дороги "Крыворивня - Усть-Путыла - Стари Куты - Выжныця - Сторожинец - Черновцы". Заказчик планировал потратить на ремонт около 24 млн гривен.

Напомним, как писало РБК-Украина, 13 июня 2018 года со ссылкой на протокольное решение, Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести аудит Антимонопольного комитета.

Министр Кабинета министров Александр Саенко тогда заявил, что правительство получает много жалоб от центральных органов и органов местного самоуправления о фактах остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок. По его словам, это приводит к неэффективному использованию госсредств.

В частности, по словам Саенко, Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов.

"Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим на правительстве результаты такой проверки", - говорил министр.