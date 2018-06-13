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Кабмин поручил провести аудит Антимонопольного комитета

НовостиПолитика    13.06.2018 - 14:28
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Аудит АМКУ проведут в связи с жалобами на блокирование госзакупок

Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести аудит Антимонопольного комитета. Соответствующее протокольное решение есть в распоряжении РБК-Украина.

По словам министра Кабинета министров Александра Саенко, правительство получает много жалоб от центральных органов и органов местного самоуправления о фактах остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок, что приводит к неэффективному использованию госсредств.

"Держаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим на правительстве результаты такой проверки", - добавил Саенко.

 

Фото: протокольное решение

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин просят проверить перевозчиков после ДТП с детьми в Беларуси.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Антимонопольный комитет Украины, аудит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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