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Лубинец выходит из Европейского института омбудсмена после скандала с вывозом украинских детей

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Среда 08 февраля 2023 13:27
Лубинец выходит из Европейского института омбудсмена после скандала с вывозом украинских детей Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил срочное письмо членам Европейского института омбудсмена о выходе из этого объединения после скандала с вывозом украинских детей из Австрии в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена в Telegram.

По словам Лубинца, на этот шаг он пошел после того, как двух украинских детей, которые выехали в Австрию из-за войны в Украине, вывезли на территорию РФ.

Как сообщают СМИ, к вывозу детей причастен "правозащитник Европейского института омбудсмена (ЕИО)", генсек ЕИО доктор Йозеф Зигеле. Власти Австрии уже начали расследование его действий.

"Указанное (действие - ред.) является нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметил Лубинец.

Также он добавил, что факты вывоза детей являются одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

При этом в Европейском институте омбудсмена не провели внутреннее расследование и не применили соответствующих санкций к Зигеле. Президент Института господин Драган Милков проигнорировал запросы украинской стороны.

Лубинец отметил, что возвращение каждого депортированного ребенка является сверхсложным процессом, требующим титанических усилий и времени.

"Обратился к коллегам, являющимся членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института омбудсмена и осудить действия его руководства", - рассказал он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что двух украинских подростков вывезли в Россию якобы для воссоединения с семьей. В этом помог чиновник австрийской земли Тироль.

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