Лубинец выходит из Европейского института омбудсмена после скандала с вывозом украинских детей
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил срочное письмо членам Европейского института омбудсмена о выходе из этого объединения после скандала с вывозом украинских детей из Австрии в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена в Telegram.
По словам Лубинца, на этот шаг он пошел после того, как двух украинских детей, которые выехали в Австрию из-за войны в Украине, вывезли на территорию РФ.
Как сообщают СМИ, к вывозу детей причастен "правозащитник Европейского института омбудсмена (ЕИО)", генсек ЕИО доктор Йозеф Зигеле. Власти Австрии уже начали расследование его действий.
"Указанное (действие - ред.) является нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметил Лубинец.
Также он добавил, что факты вывоза детей являются одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него".
При этом в Европейском институте омбудсмена не провели внутреннее расследование и не применили соответствующих санкций к Зигеле. Президент Института господин Драган Милков проигнорировал запросы украинской стороны.
Лубинец отметил, что возвращение каждого депортированного ребенка является сверхсложным процессом, требующим титанических усилий и времени.
"Обратился к коллегам, являющимся членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института омбудсмена и осудить действия его руководства", - рассказал он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что двух украинских подростков вывезли в Россию якобы для воссоединения с семьей. В этом помог чиновник австрийской земли Тироль.
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