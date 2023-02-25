Причетна до депортації дітей. ЄС запровадив санкції проти омбудсмена Росії

У суботу, 25 лютого, Європейський Союз запровадив санкції проти уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний документ ЄС.

Уповноважений з прав людини у Російській Федерації з 22 квітня 2016 року. Депутат Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації V та VI скликань з 24 грудня 2007 року по 22 квітня 2016 року.

Причиною цього називають підрив територіальної цілісності та суверенітету України та причетність до депортації українських дітей до РФ.

Заступника голови уряду Московської області В'ячеслава Духіна та уповноважену з прав людини в Російській Федерації Тетяну Москалькову додали до "чорного списку" ЄС.

Нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Тетяну Москалькову підозрюють у причетності до депортації українських дітей, за що міжнародні партнери можуть накласти на неї санкції.

Окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію Росії. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей, Криму.

Після скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до РФ уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець порізав на шматки членський квиток Європейського інституту омбудсмана і оголосив про вихід із цього об'єднання.

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