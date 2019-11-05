Причетним до вбивства 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому оголосили про підозру

У вівторок, 5 листопада, інспекторові поліції, причетного до вбивства 5-річної дитини Кирила Тлявова, оголошено про підозру у вбивстві, скоєному з необережності. Про це на прес-конференції заявив директор Держбюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім цього, за словами Труби, всім чотирьом учасникам оголошені остаточні підозри в наступних злочинах: грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб з використанням вогнепальної зброї; зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, на початку червня нинішнього року в Переяслав-Хмельницькому Київської області сталося резонансне вбивство Кирила Тлявова. За даними слідства, дитина загинула в результаті стрілянини, яку влаштували п'яні працівники поліції.

У липні в цій справі з'явився ще один підозрюваний, якому також обрали запобіжний захід. Мова йде про сина одного з фігурантів справи, який теж знаходився на місці інциденту. За даний слідства, смертельний постріл міг зробити 16-річний хлопець.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.