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Ще одному підозрюваному у вбивстві п'ятирічного хлопчика обрали запобіжний захід

Новини » Суспільство    19.07.2019 - 21:59
Ще одному підозрюваному у вбивстві п'ятирічного хлопчика обрали запобіжний захід
Фото: Кирило Тлявов (з відкритих джерел)

Хлопцеві обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

У справі про вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому Київської області четвертому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє "Громадське".

Голосіївський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в розслідуванні вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова з'явився ще один підозрюваний.

На місці трагедії було двоє поліцейських і двоє цивільних особи. До цього моменту підозри були оголошені всім трьом. Зараз у справі з'явився і четвертий підозрюваний - 16-річний хлопець, який також знаходився на місці вбивства дитини. Прокуратура буде клопотати у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розслідування про вбивство дитини триває.

1 червня співробітники патрульної поліції, які знаходилися в стані алкогольного поьянения, в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Пізніше хлопчик помер у лікарні.

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