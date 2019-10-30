Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому: у ДБР анонсували оголошення підозр

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

У справі будуть оголошені остаточні підозри

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що днями слідчі бюро назвуть прізвище людини, який здійснив смертельний постріл в 5-річного Кирила Тлявова, який загинув в кінці травня в Переяслав Хмельницькому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Труби "Радіо Свободі".

За його словами, днями бюро отримає останню експертизу.

"днями ми отримаємо останню експертизу і слідчі вже зможуть остаточно відповісти на питання: чий постріл був смертельним для Кирила Тлявова. Потрібно розуміти, що всі учасники цієї події не розуміли, чий постріл був смертельний. Слідчі щохвилини відтворили всі обставини і найближчим часом ми назвемо прізвища, хто вистрілив", - повідомив він.

Також глава бюро зазначив, що "в найближчі дні" по справі оголосять остаточні підозри.

"У найближчі дні будуть оголошені остаточні підозри і після цього ми оголосимо про закінчення досудового розслідування. Потім почнеться процес ознайомлення підозрюваних з матеріалами справи. Цей процес може тривати місяць, може тривати два місяці. Обмеження (у часі - ред.) може бути тільки в тому випадку, якщо вони будуть затягувати, суд своїм рішенням встановить своє рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 червня 2019 року двоє п'яних поліцейських в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. Це все відбувалося недалеко від дитячого майданчика. В результаті стрілянини було поранено 5-річний хлопчик, який згодом помер.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.