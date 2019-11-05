Причастным к убийству 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком объявили о подозрении

Во вторник, 5 ноября, инспектору полиции, причастному к убийству 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова, объявлено о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. Об этом на пресс-конференции заявил директор Госбюро расследований Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме этого, по словам Трубы, всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в следующих преступлениях: грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц с использованием огнестрельного оружия; хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Напомним, в начале июня нынешнего года в Переяслав-Хмельницком Киевской области произошло резонансное убийство Кирилла Тлявова. По данным следствия, ребенок погиб в результате стрельбы, которые устроили пьяные работники полиции.

В июле в этом деле появился еще один подозреваемый, которому также избрали меру пресечения. Речь идет о сыне одного из фигурантов дела, который тоже находился на месте инцидента. По данный следствия, смертельный выстрел мог сделать 16-летний парень.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.