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Вбивство дитини під Києвом: другого поліцейського залишили під вартою

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 22:57
Вбивство дитини під Києвом: другого поліцейського залишили під вартою
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваний залишиться під вартою до 30 липня

Київський апеляційний суд залишив під вартою другого підозрюваного у вбивстві п’ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. Про це повідомляють у прес-службі суду

Зазначається, що 1 липня 2019 року колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 4 червня 2019 року щодо обрання підозрюваному Приходьку І.О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, строком до 30 липня 2019 року включно.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 4 червня 2019 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

Приходька підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Вбивство дитини під Києвом: другого поліцейського залишили під вартою

Раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою Володимира Петровця - одного з підозрюваних у справі про стрільбі по 5-річній дитині під Києвом. 

Нагадаємо, 1 червня співробітники патрульної поліції, які знаходилися в стані алкогольного сп'яніння, в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини був поранений 5-річний хлопчик, який згодом помер. 

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