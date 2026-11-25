Как будет работать система Mars Seed на Красной планете?

Концепт разработали в исследовательском институте Pioneer Labs, основанном биоинженером Эрикой ДеБенедиктитом в рамках политики открытой науки The Astera Institute.

Общая масса установки составляет 20 метрических тонн. Развертывание планируется на равнинном участке в средних широтах Марса вблизи подземного водяного льда.

Как это будет происходить?

После посадки автономный ровер разгружает оборудование и собирает ядерный реактор разделения мощностью 40 киловатт - примерно через месяц он должен выйти на рабочий режим и давать электроэнергию и тепло.

Тепло реактора направят в скважину Родригеса, чтобы растапливать подземный лед и подавать жидкую воду на поверхность, а система будет возвращать около 90 процентов воды из каждой производственной партии.

Ежедневно в бункеры будут загружать около 4 метрических тонн марсианского реголита (почвы), из которых около 800 килограммов будут смешивать с водой в резервуарах для выделения фосфора и азота.

Обзор системы Mars Seed (изображение: Д. А. Сторк/ Pioneer Labs. CC BY-SA 4.0)

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Как бактерии и атмосфера создают укрытие?

Поскольку марсианская почва содержит перхлораты, опасные для большинства микроорганизмов, специалисты адаптировали штамм бактерии Cupriavidus necator под названием sPL.001, способную выживать в среде с этими соединениями.

Чтобы обеспечить микроорганизмы питанием, система превращает углекислый газ из атмосферы Марса в угарный газ и кислород по принципу эксперимента MOXIE, а угарный газ вместе с водой переводит в жидкую уксусную кислоту.

В четырех ферментационных резервуарах объемом по 1000 литров бактерии потребляют эту кислоту и кислород и накапливают биопластик полигидроксибутират - впоследствии составляет до 70 процентов массы их клеток.

После центрифугирования биомассу делят на два направления:

Половину пасты смешивают с марсианским грунтом и подают в большой портальный 3D-принтер для печати ребристой наружной оболочки, которую роверы засыпают примерно 2 метрами почвы для защиты от космических лучей и микрометеоритов.

Другую половину обрабатывают в ванне с жидким углекислым газом под давлением, чтобы выделить чистый биопластик и сформировать из него герметичную внутреннюю палатку, подходящую для поддержания атмосферы.

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Какие преимущества имеет проект и с какими вызовами сталкивается?

По оценкам исследователей, система вместе с парой вспомогательных велосипедов сможет строить примерно 75 квадратных метров безопасного укрытия каждые 130 дней.

По сравнению с доставкой 20 метрических тонн готовых пластиковых материалов с Земли точка окупаемости автономной биофабрики наступает примерно через 1400 марсианских суток, что соответствует двум орбитальным окнам перед отправкой экипажа.

В то же время, до готовности к реальному запуску остается немало инженерных задач. Если их удастся решить, технология позволит создавать защищенные базы из воды, грунта и газов Марса.