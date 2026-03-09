RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Убрать нового лидера Ирана: Трамп допустил ликвидацию Хаменеи и назвал условие

22:07 09.03.2026 Пн
2 мин
Президент США недоволен Хаменеи уже на второй день после его избрания
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит ликвидацию нового Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи при одном условии.

В частности, американский лидер заявил, что ликвидация Хаменеи может произойти, если он не захочет уступить требованиям США. В частности, прекратить разработку ядерной программы Ираном.

Белый дом отказался от комментариев, однако Трамп заявил New York Post, что он "не доволен" избранием Хаменеи на пост главы Ирана, хотя ранее назвал его "неприемлемым".

Позиция Трампа относительно смены иранской власти

Напомним, ранее Трамп критически отозвался о Можтабе Хаменеи. Президент США назвал сына покойного аятоллы "некомпетентным" и выразил готовность "помочь" иранскому народу избрать достойного руководителя.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что будущий преемник должен получить одобрение Белого дома, иначе его правление не будет длительным.

Также Вашингтон официально подтвердил, что стратегической целью США является полная смена руководства в Иране и демонтаж действующего теократического режима.

Новый лидер Ирана

Напомним, вчера, 8 марта, госСМИ Ирана сообщили о назначении нового верховного лидера страны. Им стал Моджтаба Хаменеи - сын аятоллы Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов.

РБК-Украина со ссылкой на источники ранее писало, что приход Моджтабы может изменить баланс влияния в иранской элите, поскольку его назначение усиливает позиции силовых структур и ослабляет другие группы влияния.

Новый лидер считается ультраконсерватором и выступает за усиление поддержки террористических группировок в регионе, а также за жесткое подавление протестов внутри страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп