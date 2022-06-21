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Наближаються до Херсона. ЗСУ відбили черговий населений пункт в області, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли деокупувати населений пункт на відстані 15 кілометрів від Херсона. Наступ ЗСУ триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"На херсонському (напрямку - ред.) артилерійські дуелі та тактичні дії сторін. Єдине, що наші тактичні дії різко просунулися до траси Миколаїв - Херсон. І вже Киселівка за нами рахується", - заявив Арестович.

За його словами, такий поступ українських військових можна назвати досить суттєвим, тому що деокупований населений пункт знаходиться на відстані 15 кілометрів від Херсона.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що російським військам протягом двох тижнів не вдається вибити ЗСУ із зайнятих у Херсонській області позицій.

Також ми писали, що українські захисники просуваються на Херсонщині, через що окупанти нещадно б'ють по південних регіонах нашої країни.

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