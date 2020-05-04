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Ми наближаємося до помірного плато, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:17
Ми наближаємося до помірного плато, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Передчасне зняття карантину може призвести до тисяч нових хворих

Україна наближається до помірного плато з поширенню коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання уряду в понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, пік захворюваності коронавірусом в Україні відбудеться, як і планувалося, на початку травня.

"За підрахунками, передчасне зняття карантину означає тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити не можна. Як ми і прогнозували, у нас на початку травня відбувається пік захворюваності. Однак ситуація на сьогодні контрольована і ми наближаємося до так званого поміркованого плато, коли ситуація є рівною і не має різкого зростання", - заявив Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів в рамках ослаблення карантину в Україні дозволить відкрити літні майданчики закладів громадського харчування. Громадське харчування зможуть закривати з урахуванням ситуації на місцях.

Відзначимо, 4 травня Міністерство охорони здоров'я зафіксували зниження кількості нових випадків коронавіруса в Україні. Так, за 3 травня було підтверджено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж 2 травня. Загальна кількість інфікованих зросла до 12 331.

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