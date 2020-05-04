Мы приближаемся к умеренному плато, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Преждевременное снятие карантина может привести к тысячам новых больных

Украина приближается к умеренному плато по распространению коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусом в Украине состоится, как и планировалось, в начале мая.

"По подсчетам, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя. Как мы и прогнозировали, у нас в начале мая происходит пик заболеваемости. Однако ситуация на сегодня контролируемая и мы приближаемся к так называемому умеренного плато, когда ситуация является ровной и не имеет резкого роста", - заявил Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров в рамках ослабления карантина в Украине разрешит открыть летние площадки заведений общественного питания. Общепиты смогут закрывать с учетом ситуации на местах.

Отметим, 4 мая Министерство здравоохранения зафиксировали снижение количества новых случаев коронавируса в Украине. Так, за 3 мая было подтверждено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем 2 мая. Общее количество инфицированных выросло до 12 331.