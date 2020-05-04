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Кабмін сьогодні представить повний список об'єктів, які відкриються з 11 травня

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 12:19
Кабмін сьогодні представить повний список об'єктів, які відкриються з 11 травня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд проведе позачергове засідання в 13:00

Кабінет міністрів сьогодні, 4 травня, на позачерговому засіданні представить повний список об'єктів, які відкриються в Україні після початку першого етапу пом'якшення карантину. Про це повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, засідання уряду відбудеться 13:00.

"Україна готується до ослаблення карантину з 11 травня. Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоб бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи. Плануємо відкрити парки, сквери і зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, оптової і роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях (крім ТРЦ). Повний список озвучимо сьогодні на відкритому позачерговому засіданні уряду в 13:00", - написав Шмигаль.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на даний момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.

Також повідомлялося, що Кабмін дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину.

Відзначимо, 24 квітня уряд подав план щодо пом'якшення карантину в Україні. Він складатиметься з 5 етапів. Перший етап запланований на 11 травня. Інші етапи можуть бути введені одночасно.

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