Президентские выборы в Польше: опрос назвал фаворита гонки

Согласно опросу IBRiS, проведенного для польского радио, 55,6% избирателей заявляют о готовности проголосовать за Тшасковского во втором туре выборов.

В то время как Навроцкий, кандидат, которого поддерживает главная оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), как свидетельствует опрос, проиграл бы эту схватку, набрав 36,6% голосов.

При этом 4,7% респондентов указали, что не намерены голосовать, если Тшасковский и Навроцкий встретятся во втором туре.

Опрос также показывает, что Тшасковский стал бы президентом, даже если бы его соперником во втором туре выборов был Славомир Менцен - кандидат от антиукраинского политического альянса "Конфедерация". Тогда 55,5% избирателей проголосовали бы за Тшасковского, а 31,7% - за Менцена.

Также IBRiS отмечает, что 6,8% опрошенных не намерены голосовать, если Тшасковский и Менцен встретятся во втором туре.

Polskie Radio 24 добавляет, что опрос IBRiS был проведен 10-11 мая 2025 года с использованием метода CATI на репрезентативной общенациональной выборке из 1067 человек.

Отметим, Тшасковский, который по опросу является фаворитом президентской гонки, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выражал поддержку Киеву. В прошлом году он посетил украинскую столицу вместе с еще тремя мэрами европейских столиц.

Также мы писали, что кандидаты в президенты Польши - Навроцкий и Тшасковский поспорили во время первых предвыборных дебатов. Причиной перепалки стала Украина.

Президентские выборы в Польше 2025