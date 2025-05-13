Президентские выборы в Польше: опрос назвал фаворита гонки

Если бы кандидат от провластной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский встретился во втором туре президентских выборов с оппозиционером Каролем Навроцким, то первый бы стал бы президентом Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.
Согласно опросу IBRiS, проведенного для польского радио, 55,6% избирателей заявляют о готовности проголосовать за Тшасковского во втором туре выборов.
В то время как Навроцкий, кандидат, которого поддерживает главная оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), как свидетельствует опрос, проиграл бы эту схватку, набрав 36,6% голосов.
При этом 4,7% респондентов указали, что не намерены голосовать, если Тшасковский и Навроцкий встретятся во втором туре.
Опрос также показывает, что Тшасковский стал бы президентом, даже если бы его соперником во втором туре выборов был Славомир Менцен - кандидат от антиукраинского политического альянса "Конфедерация". Тогда 55,5% избирателей проголосовали бы за Тшасковского, а 31,7% - за Менцена.
Также IBRiS отмечает, что 6,8% опрошенных не намерены голосовать, если Тшасковский и Менцен встретятся во втором туре.
Polskie Radio 24 добавляет, что опрос IBRiS был проведен 10-11 мая 2025 года с использованием метода CATI на репрезентативной общенациональной выборке из 1067 человек.
Отметим, Тшасковский, который по опросу является фаворитом президентской гонки, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выражал поддержку Киеву. В прошлом году он посетил украинскую столицу вместе с еще тремя мэрами европейских столиц.
Также мы писали, что кандидаты в президенты Польши - Навроцкий и Тшасковский поспорили во время первых предвыборных дебатов. Причиной перепалки стала Украина.
Напомним, что президентские выборы в Польше запланированы на 18 мая 2025 года. Второй тур, если ни один кандидат не наберет 50% в первом, возможен 1 июня. Новый польский президент примет присягу 6 августа 2025 года.
Анджей Дуда, который сейчас является действующим президентом Польши, не может баллотироваться в третий раз, поскольку Конституция страны ограничивает президентство двумя сроками.
Сейчас в Польше среди ключевых кандидатов на пост главы государства есть такие: представитель партии "Право и Справедливость" Кароль Навроцкий, кандидат от партии "Гражданская коалиция" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а также представитель ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен.
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