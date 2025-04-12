ua en ru
Сб, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кандидаты в президенты Польши поссорились из-за Украины во время дебатов

Варшава, Суббота 12 апреля 2025 16:35
UA EN RU
Кандидаты в президенты Польши поссорились из-за Украины во время дебатов Фото: кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий (facebook.com/Nawrocki25)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидаты в президенты Польши поспорили во время первых предвыборных дебатов. Причиной пылкой перепалки стала Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN 24.

Кандидат в президенты Польши, которого поддерживает партия "Право и Солидарность", Кароль Навроцкий заявил, что хотел бы как глава Польши быть за столом переговоров между США, Россией и Украиной от имени ЕС.

Главный оппонент Навроцкого от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский спросил его, как тот собирается говорить от Европы, если не имеет отношений в Евросоюзе.

Навроцкий ответил, что Европа находится в огромном кризисе и обвинил премьера Польши Дональда Туска и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в слабой политике в отношении российского диктатора Владимира Путина.

"Как президент польского государства я не буду ничьим слугой, особенно дворецким немецкого государства", - сказал Навроцкий, добавив, что намерен руководствоваться принципом "сначала Польша, прежде всего - поляки".

По его мнению, переговоры по Украине как будущие, так и текущие должны содержать польский компонент.

Также во время дебатов Тшасковский вспомнил Навроцкому его визит в Москву в 2018 году, уже после начала российской войны против Украины.

"Я не знаю, что вы делали в Москве, когда приехали туда после того, как война в Украине уже началась. Но сегодня вы точно повторяете слова российской пропаганды. И это не является ответственным отношением", - сказал политик.

Выборы в Польше

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая 2025 года. В случае необходимости второй тур пройдет 1 июня. Президентская кампания в Польше стартовала в середине января.

Заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов. Это наибольшее количество кандидатов с 1995 года.

В январе Кароль Навроцкий отличился заявлением об Украине. Он заявил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Премьер-министр Дональд Туск резко отреагировал на это.

Президент Владимир Зеленский, комментируя слова польского политика, отметил, что если Украины не будет ни в ЕС, ни в НАТО, то Навроцкому следует "начать тренироваться".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша Президентские выборы
NEWS
В бою на F-16 погиб 26-летний украинский летчик
В бою на F-16 погиб 26-летний украинский летчик
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ