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В Киев с визитом приехали мэры четырех европейских столиц

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Среда 11 января 2023 14:20
В Киев с визитом приехали мэры четырех европейских столиц Фото: в Киев с визитом приехали мэры четырех европейских столиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киев с визитом прибыли мэры четырех европейских столиц - Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolsatNews.

Как утверждает издание, для мэра Варшавы Рафала Тшасковского это первый визит в Киев с начала полномасштабной войны.

Ожидается, что европейские политики проведут встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

Также отмечается, что в ходе встречи Киев должен получить официальное предложение в Пакт свободных городов.

Напомним, вчера с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Также мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует визит в Украину.

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