В Киев с визитом приехали мэры четырех европейских столиц

В Киев с визитом прибыли мэры четырех европейских столиц - Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolsatNews .

Как утверждает издание, для мэра Варшавы Рафала Тшасковского это первый визит в Киев с начала полномасштабной войны.

Ожидается, что европейские политики проведут встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

Также отмечается, что в ходе встречи Киев должен получить официальное предложение в Пакт свободных городов.