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Президентская гонка в Польше: соцопрос показал фаворита во втором туре

Фото: победители первого тура выборов в Польше Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во втором туре президентских выборов в Польше большинство поляков, вероятно, поддерживает Кароля Навроцкого.

Об этом свидетельствует соцопрос Opinia24, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Согласно результатам опроса, 80% респондентов заявили о намерении голосовать: 62% ответили "определенно да", еще 18% - "скорее да".

12% планируют остаться дома: 8% точно не придут на выборы, еще 4% - "скорее всего" не придут. Остальные пока не определились.

Если бы выборы проходили сегодня, 47% поддержали бы Кароля Навроцкого, 45% - Рафала Тшасковского. Еще 8% затруднились с ответом.

Выборы президента Польши

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. Согласно результатам, кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий - 29,54% голосов.

Ни Тшасковский, ни Навроцкий не являются явно антиукраинскими или пророссийскими.

Но в то же время Навроцкий заявлял, что одной из причин войны РФ против Украины являются действия "европейских элит".

Также недавно он пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, чтобы еще один кандидат Славомир Менцен, который не вышел во второй тур, поддержал его на выборах.

Детальнее о двух кандидатах - в материале РБК-Украина.

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ПольшаПрезидентские выборы