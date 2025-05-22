Президентская гонка в Польше: соцопрос показал фаворита во втором туре

Выборы президента Польши

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. Согласно результатам, кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий - 29,54% голосов.

Ни Тшасковский, ни Навроцкий не являются явно антиукраинскими или пророссийскими.

Но в то же время Навроцкий заявлял, что одной из причин войны РФ против Украины являются действия "европейских элит".

Также недавно он пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, чтобы еще один кандидат Славомир Менцен, который не вышел во второй тур, поддержал его на выборах.

Детальнее о двух кандидатах - в материале РБК-Украина.

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