Президентські перегони в Польщі: соцопитування показало фаворита у другому турі

Вибори президента Польщі

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 18 травня. Згідно з результатами, кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів, а кандидат від "Право і справедливість" Кароль Навроцький - 29,54% голосів.

Ні Тшасковський, ні Навроцький не є явно антиукраїнськими чи проросійськими.

Але водночас Навроцький заявляв, що однією з причин війни РФ проти України є дії "європейських еліт".

Також нещодавно він пообіцяв блокувати вступ України до НАТО, щоб ще один кандидат Славомір Менцен, який не вийшов до другого туру, підтримав його на виборах.

Детальніше про двох кандидатів - у матеріалі РБК-Україна.

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